Nederlandse F-35’s snel in actie aan NAVO-grens | Foto’s

Deze week trainden acht F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht met een snelle inzet naar en vanaf een buitenlandse basis.

De F-35’s werd ingezet op vliegbasis Åmari in Estland. Daar vormden de snelle inzet en landingen van de toestellen ook leerstof voor het Estse technisch personeel. Estland beschikt namelijk niet over F-35’s, dus voor het lokale personeel is het een ‘vreemd’ toesteltype. De medewerkers oefenden onder meer met het tanken van de toestellen. Voor de oefening vlogen vier Nederlandse gevechtsvliegtuigen over vanaf vliegbasis Leeuwarden.

Sinds eind november heeft de luchtmacht namelijk al vier F-35’s op dezelfde vliegbasis gestation gestationeerd om Russische toestellen buiten de NAVO-oostflank te houden. Het detachement van de luchtmacht bestaat uit zo’n 90 tot 150 militairen. Tot en met 31 maart 2025 monitoren de F-35’s het NAVO-luchtruim boven de Baltische Staten. Daarbij staan ze klaar voor een Quick Reaction Alert. Wanneer die wordt geactiveerd, dan kunnen twee F-35’s binnen enkele minuten in de lucht hangen om een vliegtuig te onderscheppen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een toestel het NAVO-luchtruim binnenvliegt zonder zich te identificeren.

Amari, Estland. November 2024. De Koninklijke Luchtmacht voert met 4 F-35’s de NATO Air Policing missie uit vanaf de Estlandse basis Amari.

De F-35’s zijn sinds het begin van de missie al meermaals ingezet. Zo onderschepten twee van de straaljagers begin december een Russisch An-72-transportvliegtuig en een Su-24MR, een gevechtsvliegtuig dat speciaal is aangepast om elektronische inlichtingen te verzamelen. Ruim een week later kwamen de Nederlanders in actie boven de Baltische zee, waar Russische straaljagers met supersonische raketten aan boord werden onderschept.

