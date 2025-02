TUI 767 maakt laatste vlucht naar de woestijn

De allerlaatste Boeing 767 van TUI, die begin november de vloot van de airline verliet, is aangekomen op haar voorlopig laatste opslagplaats in de Amerikaanse woestijn.

De 767, registratie PH-OYJ, vertrok op 4 november 2024 voor het laatst van Schiphol. Eerder die dag was door TUI-medewerkers een feestelijk afscheid georganiseerd, compleet met gebak, handgeschreven afscheidsboodschappen op de romp en een grote groepsfoto. Vervolgens namen de piloten plaats in de cockpit en steeg het toestel op. Na een laatste groet met een wingwave zette de 767 koers richting Istanbul.

Op de luchthaven Sabiha Gökçen stond het toestel ruim tweeënhalve maand aan de grond, waarna halverwege januari twee testvluchten werden uitgevoerd. Daarop vloog het vliegtuig op 31 januari naar de luchthaven van Bangor, in het verre noordoosten van de Verenigde Staten. Een dag later vloog de 767 door naar het Pinal Airpark in de woestijn van Arizona. Daar staan honderden vliegtuigen opgeslagen, waarvan een aantal na verloop van tijd grotendeels ontmanteld zijn. Het is nog niet duidelijk wat het lot van de allerlaatste 767 van de Nederlandse TUI-tak wordt. Mogelijk gaat de machine alsnog een toekomst als vrachtvliegtuig tegemoet, anders zal ze waarschijnlijk ontmanteld worden. © FlightRadar24

De Boeing 767, bijgenaamd ‘Sunshine’, werd in 2000 afgeleverd aan het Britse Britannia Airways. In 2011 werd het toestel onderdeel van de ArkeFly-vloot, die later opging in TUI. Gedurende de ruim dertien jaar binnen TUI voerde ‘Sunshine’, samen met twee zustertoestellen, talloze langeafstandsvluchten uit. Met de introductie van de modernere 787 binnen de TUI-vloot verschoof de inzet van de 767 voornamelijk naar bestemmingen zoals Turkije en de Canarische Eilanden. In totaal heeft het toestel bijna 100.000 vlieguren op de teller staan.