Voetbal leidt tot bijna-botsing tussen vliegtuigen

In de buurt van de luchthaven van Reykjavik Airport vond vorig jaar een bijna-botsing tussen twee vliegtuigen plaats doordat de luchtverkeersleiders naar een voetbalwedstrijd keken.

Het incident deed zich 25 februari voor boven Skerjafjörður, een kleine fjord aangrenzend aan de nationale luchthaven van Reykjavik, waar zich een Cessna 172N en een Diamond DA-20 bevonden. De beide vliegtuigen naderden elkaar op een hoogte van 900 voet (omgerekend ongeveer 275 meter) op slechts 23 meter afstand toen de luchtverkeersleiders afgeleid waren door een voetbalwedstrijd die net begonnen was.

Afgeleid aan voetbalwedstrijd

Volgens bevindingen van de Safety Investigation Authority (SIA), die ingezien zijn door Reykjavik Grapevine, zouden de luchtverkeersleiders de voetbalwedstrijd op een televisiescherm in de verkeerstoren hebben gekeken. Tegelijkertijd hadden de verkeersleiders contact met piloten van zeven vliegtuigen. Om 15:26 uur lokale tijd was er plotseling een klap te horen toen een overzicht met vluchtvoortgangsstroken op de grond viel. Toen de andere luchtverkeersleiders hielpen ernaar te zoeken, kwamen de twee toestellen bijna met elkaar in botsing doordat instructies van de toren uitbleven. Tijdens de bijna-botsing vonden ‘intensieve discussies’ over de voetbalwedstrijd plaats.

Maatregelen na bijna-botsing

De twee vliegtuigen ontsprongen de dans. Een van de piloten bracht de luchtverkeersleiding op de hoogte dat een bijna-botsing had plaatsgevonden. De SIA concludeerde dat afleiding de oorzaak was. Besloten is het televisiescherm uit de verkeerstoren te verwijderen.