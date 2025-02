‘Oost-Friese maatschappij’ krimpt vluchten in

FLN Inselflieger, de luchtvaartmaatschappij die vluchten naar de Oost-Friese Waddeneilanden uitvoert, annuleert een van haar twee routes.

Per 1 maart dit jaar vliegt FLN Inselflieger niet langer tussen Norddeich en het Duitse eiland Juist omdat er een stuk minder gebruik wordt gemaakt van haar diensten. Terwijl zij in 2018 nog 52.000 reizigers tussen beide bestemmingen vervoerde, is dat aantal zes jaar later gehalveerd: 26.000. De grootste boosdoener is de nieuwe snelboot. Olaf Weddermann, algemeen directeur van FLN Inselflieger, vertelt aan de aeroTELEGRAPH dat dit zijn airline een ‘marktaandeel gekost heeft’.

Vliegtuigen verkopen

Als gevolg van de maatregelen gaat de maatschappij een aantal vliegtuigen van de hand doen. Momenteel heeft zij er nog negen in dienst. ‘We gaan twee van onze Britten-Norman BN-2 Islanders verkopen’, zegt Weddermann. Hetzelfde geldt voor twee Cessna 182’s. Behalve dat er toestellen uit de vloot gehaald worden, gaat de maatschappij eveneens een aantal banen schrappen. Sommige medewerkers krijgen nog wel de mogelijkheid een baan aan te nemen op de luchthavens van Norddeich of Harlesiel.

Enige route

Vanaf dat tweede vliegveld blijft FLN Inselflieger haar operaties naar het eiland Wangerooge en vice versa uitvoeren. In het laagseizoen vliegt de maatschappij zeven keer per dag op en neer, terwijl in het hoogseizoen dagelijks tot 25 vluchten zullen plaatsvinden. De vluchtduur hiervan bedraagt vijf minuten. Dat deze route behouden blijft, komt doordat het vliegtuig de passagiers in de stad aflevert, terwijl bij gebruikmaking van de veerboot na aankomst nog een stuk naar de stad overbrugd dient te worden. ‘Vorig jaar vervoerden we 91.000 passagiers op deze route’, licht Wedderman toe.