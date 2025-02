United A319 op hoge snelheid stopt abrupt

Op de luchthaven van Houston, Texas maakte een Airbus A319 van United Airlines zondagochtend volle snelheid, toen de piloten abrupt op de rem trapten. Bij het incident raakte niemand gewond.

Vlucht UA-1382 met bestemming New York La Guardia raasde zondagochtend 08:35 uur op volle snelheid over baan 15R van George Bush International/Houston Airport. De A319, registratie N-837UA, met 104 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord, bereikte een snelheid van ruim tweehonderd kilometer per uur. Plots remde de United-machine af en stopte het toestel op de start- en landingsbaan.

Vervolgens deden de United-piloten een melding van een motorprobleem aan de rechterzijde van het vliegtuig. Een minuut later verzochten ze om brandweerassistentie, wat werd ingewilligd. Al snel was een brandweerauto aanwezig bij het toestel en eenmaal ter plaatse inspecteerden de hulpverleners de achterzijde van de A319.

De piloten bevestigden vervolgens dat ze enkele meldingen hadden ontvangen en dat er rook uit de rechtermotor was gekomen. Kort daarna openden de deuren en werden de evacuatieglijbanen uitgeklapt. Iedereen aan boord van het United-toestel wist veilig uit het vliegtuig te komen en per bus werden de passagiers richting de terminal gebracht. Er raakte niemand gewond.

Opmerkelijk

Het incident is opmerkelijk gezien het versterkte toezicht waaronder United Airlines was geplaatst door de FAA. Vorig jaar kampte de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij met een aantal bijzondere incidenten zoals twee keer het verlies van een wiel tijdens het opstijgen. Amerikaanse luchtvaartautoriteit vergrootte vervolgens de controle op United Airlines. In oktober 2024 werden de maatregelen alweer opgeheven nadat de FAA ‘geen grote veiligheidsproblemen’ had vastgesteld bij de airline.