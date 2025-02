“Washington-helikopter” was tweemaal gewaarschuwd

De Black Hawk-helikopter betrokken bij de crash met een American Airlines CRJ 700 in Washington, ontving voorafgaand aan het incident twee keer een waarschuwing. Dat blijkt uit eerste beschikbare radiocommunicatie.

De eerste waarschuwing kwam twee minuten voordat de toestellen elkaar raakten, blijkt uit radiocommunicatie getapt door luchtvaartexperts voor The Washington Post. Daarop reageerde de helikopterpiloot met een bevestiging het American Airlines-toestel in het vizier te hebben. Vervolgens vroeg hij om ‘visuele separatie’, dat verzoek werd ingewilligd. Er was immers nog voldoende tijd om koers te wijzigen en de crew was zeer ervaren.

Anderhalve minuut later, twaalf seconden voor de crash, waarschuwt de luchtverkeersleiding in Washington wederom voor de naderende CRJ. Opnieuw antwoordt de helikopterpiloot het passagiersvliegtuig te zien en wederom vraagt hij om ‘visuele separatie’. Dat betekent dat hij de situatie onder controle heeft en op veilige afstand blijft van de machine van American Airlines. Enkele seconden later, om 20:48 uur, crashten beide toestellen op een hoogte van meerdere tientallen meters boven de Potomac-rivier.

Alle 64 inzittenden van het vliegtuig en de drie militairen van de helikopter kwamen om het leven. Aan boord van de eerstgenoemde machine zat behalve een aantal veelbelovende talenten, een Russisch schaatsduo, enkele Filipino’s, Duitsers en volgens het Chinese staatsmedium Xinhua ook een Chinees tweetal. Inmiddels zijn alle lichamen geborgen.

Moeilijk van elkaar te onderscheiden

Ten tijde van de crash, vloog een ander toestel op enkele kilometers achter het American Airlines-vliegtuig, eveneens klaar voor de landing in Washington. Gepensioneerd NTSB-onderzoeker Scott Dunham zegt dat de kans groot is dat de helikopterpiloten dát toestel in het vizier hadden.

Volgens hem zijn de twee vliegtuigen op deze afstand moeilijk van elkaar te onderscheiden in het donker. ‘Als hij had gekeken naar het correcte vliegtuig, had hij hem niet geraakt’, aldus Dunham. Ze waren mijlen van elkaar verwijderd. … De resolutie neemt slechts seconden in beslag.’