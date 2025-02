A380 laat zich zien op nieuwe route

Etihad Airways zet haar zesde Airbus A380 in op een nieuwe route. Op zondag 2 februari vond er een allereerste vlucht plaats met de A6-API.

Etihad vliegt er al sinds 2007 naartoe: Singapore. De stadstaat heeft door de tijd heen verschillende machines mogen verwelkomen vanuit de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder varianten van de Airbus A330, Boeing 777 en Boeing 787. De A380 bracht het Aziatische land echter nog nooit een bezoekje, daar komt nu verandering in.

Etihad voert voortaan een dagelijkse vlucht uit naar Singapore met een Airbus A380. Behalve London Heathrow, New York JFK en Parijs CDG, is het de vierde bestemming binnen het netwerk van de airline dat het toestel op bezoek krijgt. Daarvoor zet de luchtvaartmaatschappij zes verschillende machines in.

Op dit moment maakt Etihad zich klaar voor de intrede van een zevende A380. Dat is de laatste van de tien toestellen die uit de woestijn worden gehaald. Gepaard met de machine komt er een vijfde bestemming bij waar de Etihad-A380 te vinden zal zijn. Daarover wil de topman nu nog niks zeggen.

Capaciteit

Doorgaans vloog Etihad met een 777-300ER naar de Zuid-Aziatische stadstaat. Met de komst van de A380 groeit de capaciteit met een kleine dertig procent. Aan boord van het toestel is dan ook ruimte voor 405 economy-passagiers, zeventig business class-reizigers en negen stoelen in de eerste klasse. Daarbovenop komt de befaamde Etihad “Residence Suite”. Daarvan zijn er twee aan boord.

Opvallend is dat Etihad de enige maatschappij is die de route vliegt. De meest voor de hand liggende concurrent, Singapore Airlines, voert de vlucht niet uit. Wel vliegt de nationale maatschappij van de stadstaat dagelijks op en neer naar Dubai, dat niet ver van Abu Dhabi verwijderd ligt. Ook voert Emirates meerdere dagelijkse vluchten naar Singapore uit vanaf haar hub in Dubai.