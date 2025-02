Airbus en co samen tegen Starlink?

Airbus onderzoekt de mogelijkheid een nieuw ruimtevaartbedrijf op te zetten. Het moet dé Europese tegenhanger worden van het Amerikaanse SpaceX.

Airbus heeft de beruchte investeringsbank Goldman Sachs ingeschakeld om te adviseren bij de oprichting van een nieuwe Europese ruimtevaart- en satellietonderneming. Het zou een joint venture moeten worden met het Franse Thales en het Italiaanse Leonardo. Het doel is een sterkere concurrentiepositie tegenover SpaceX van Elon Musk, dat de markt voor satellietlanceringen en ruimtevaartdiensten domineert.

Volgens ingewijden bevinden de gesprekken zich in een vroege fase en worden de details nog uitgewerkt. Airbus, Thales en Leonardo werken al samen op het gebied van satellieten en ruimtecommunicatie. Een verder geïntensiveerde samenwerking, in wat de bijnaam ‘Project Bromo’ heeft, zal de slagkracht moeten vergroten.

Versus de VS

De urgentie voor samenwerking door Europese bedrijven neemt toe. Dit mede door de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump, op wie Musk een naar verluidt grote invloed heeft. Daarnaast groeit de druk op Europa om meer te investeren in defensie, wat de behoefte aan een sterke, onafhankelijke ruimtevaartsector versterkt. De nieuwe alliantie zou het voorbeeld kunnen volgen van MBDA, de Europese defensieraketproducent. Airbus-CEO Guillaume Faury pleit al langer voor consolidatie in de Europese ruimtevaartsector om beter te kunnen concurreren met wereldmachten.

Bedreiging

Ondertussen blijft SpaceX zijn invloed uitbreiden, onder andere door gesprekken met Italië over een contract van €1,5 miljard voor satellietcommunicatie. Starlink, dat al commercieel actief is in Italië, zou mogelijk ook voor overheidsdoeleinden worden ingezet. Dit vormt een bedreiging voor het onlangs goedgekeurde Europese IRIS²-project, een satellietconstellatie van 10,5 miljard dollar die tegen 2030 veilige communicatie voor de EU moet garanderen. Italië speelt hierbij een cruciale rol, met een strategische locatie in de regio Abruzzo.