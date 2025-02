Eelde herinnert Spitfire

Nederland is een nieuw oorlogsmonument rijker. Een gedenksteen in Eelde moet de herinnering aan een verongelukte Spitfire en piloot levend houden.

Op de plek waar gisteren 80 jaar geleden een Spitfire neerstortte, is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Noorse piloot Rolf Arne Berg. Dat meldt RTV Noord. De ceremonie vond gisteren plaats aan de Kosterrijweg in Eelde en werd uitgevoerd door de Noorse ambassadeur in Nederland, Erling Rimestad, samen met burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. © Sjoerd Looijenga

Rolf Arne Berg

Rolf Arne Berg behoorde tot de groep Noren die na de Duitse bezetting van hun land naar Groot-Brittannië uitweken en zich aansloten bij de Royal Air Force (RAF). In Engeland deed hij ervaring op als piloot door missies in kustbewaking en bood hij luchtsteun tijdens D-Day en latere geallieerde operaties in Europa. Op de dag van zijn overlijden stond Berg op het punt om met verlof te gaan. Toen hij vernam dat Duitse vliegtuigen op de grond stonden bij een vliegveld in de buurt van Groningen, besloot hij nog een laatste missie te vliegen in zijn Spitfire. Boven Eelde werd zijn toestel geraakt, waarna hij neerstortte op een schuur.

Eelde in oorlogstijd

Na de Nederlandse overgave kwam de Luftwaffe op vliegveld Eelde. In 1940 en 1941 brachten de Duitsers diverse verbeteringen aan. Ze breidden de infrastructuur uit en vergrootten het terrein door grondonteigening. Eerst diende Eelde als basis voor jachtvliegtuigen. De, met Messerschmitt BF 109’s uitgeruste, 6./JG 27 was de eerste op Eelde gestationeerde eenheid. De Messerschmits voerden meestal zijn tweeën patrouillevluchten uit boven de Noordzee.