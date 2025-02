Utrecht boos op minister om Schiphol

De provincie Utrecht maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de herziening van het luchtruim. Vooral een vierde aanvliegroute naar Schiphol zorgt voor boze geluiden uit Utrecht. Demonstranten trekken vandaag naar Den Haag.

In de huidige situatie naderen vliegtuigen met bestemming Schiphol de luchthaven via drie routes. Om het luchtruim efficiënter te benutten, wil de minister daar een vierde aanvliegroute aan toevoegen, waarschijnlijk boven de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Het plan zorgt op verschillende plekken voor bezorgdheid. Zo ook in Utrecht waar de politiek zich nu tot de minister richt.

Provincie Utrecht heeft bij monde van gedeputeerde Huib van Essen in een brief aan minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukt dat het ‘onacceptabel’ is als deze extra route leidt tot meer hinder voor zowel huidige als toekomstige inwoners van de provincie. De brief mede getekend door ongeveer twintig Utrechtse gemeenten.

In de brief geeft de provincie aan achter het kabinetsdoel te staan om de geluidsoverlast te verminderen en maatregelen te nemen ter bescherming van omwonenden van vliegvelden. Tegelijkertijd benadrukt Utrecht dat ook rekening moet worden gehouden met inwoners van verder weg gelegen gebieden. ‘Als provincie zetten wij ons actief in voor een betere leefomgeving op de grond. Wij verwachten dat het Rijk dezelfde verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkelingen in de lucht.’

Demonstratie

Bij de politieke brief blijft het niet. Ook meer activistische groepen uit Utrecht laten van zich horen. Actiegroep Stichting Stop4deroute organiseert vandaag om 14.00 uur een manifestatie op het Anna van Buerenplein in Den Haag tegen de plannen voor een extra aanvliegroute. Daarnaast hebben demonstranten aangekondigd plaats te zullen nemen op de publieke tribune van de Tweede Kamer om een commissiedebat over luchtvaart te volgen. Hier is het echter verboden je uiten over de inhoud van het debat.