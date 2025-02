A330 op weg naar Schiphol keert om

Een Airbus A330 van Delta vanuit het Amerikaanse Minneapolis naar Schiphol keerde afgelopen zondag terug wegens problemen met de flaps.

Het toestel, registratie N827NW, vertrok met vluchtnummer DL160 rond de klok van 16:20 uur lokale tijd vanaf baan 30L. Aan boord van de machine zaten 286 mensen. Het toestel klom naar een hoogte van 5.000 voet (omgerekend ongeveer 2.000 meter) toen volgens AV Herald problemen met de flaps zich voordeden. De flaps zorgen ervoor dat een vliegtuig met een lagere snelheid kan vliegen. Deze zijn zowel functioneel bij take-off als bij landing.

Door een probleem met de flaps keerde de A330 om © Flightradar24.com

Holding pattern

Op een hoogte van 5.000 voet kwam de A330 in de wachtstand terecht. Op deze manier konden de piloten het probleem verder identificeren en waar nodig doen wat zij konden. Tevens was dit holding pattern nodig, omdat het vliegtuig brandstof moest verbranden. Op die manier kan het met een veilig gewicht landen. Voor een vlucht vanuit Minneapolis naar Amsterdam is ongeveer tussen de zeven en acht uur aan kerosine nodig.

Terugkeer naar Minneapolis

Nadat de A330 meerdere keren rondcirkelde, zetten de vliegers koers richting landingsbaan 22, de baan die de baan waarvan het toestel opsteeg doorkruist. Eén uur en tien minuten na take-off landde het toestel daar veilig. De passagiers verlieten de machine. Vlucht DL160 vond volgens gegevens van Flightradar24 uiteindelijk geen doorgang meer. De desbetreffende A330 stond twee dagen aan de grond. Maandag maakte het vliegtuig haar rentree in het luchtruim met een vlucht vanuit Minneapolis in de richting van Tokio Haneda International Airport, een luchthaven in Japan.