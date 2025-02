Bergingsoperatie wrak Washington begonnen | Foto’s

In Washington begonnen de autoriteiten maandag met de berging van het vliegtuig betrokken bij een crash met een Amerikaanse legerhelikopter. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden om het leven.

Dinsdag werden de laatste lichamen van de 67 slachtoffers uit het ijskoude water in Washington gehaald. De aandacht vestigde zich vervolgens al gauw op het bergen van het wrak. Een groot deel van de romp, inclusief ramen, de rechtermotor en de rood/wit/blauw gekleurde staat kwamen duidelijk zichtbaar naar boven. Eerder vonden onderzoekers ook al de twee zwarte dozen van het vliegtuig.

De reddingsoperatie gaat door en de kraan blijft wrakstukken uit het water vissen. De autoriteiten bevestigen dat de helikopter enkele dagen langer in het water blijft liggen. De oorzaak daarvan ligt bij het ijskoude, en slechte weer in Washington. Bovendien bemoeilijkt het verwrongen vliegtuigwrakstuk de reddingsoperatie in het algemeen.

Rescue and salvage crews remove a large part of the fuselage of the American Airlines flight but also set up a tarp to block the view of the recovery of human remains. pic.twitter.com/VmM6ygkwJe— Andrew Leyden (@PenguinSix) February 3, 2025

Aanknopingspunten

Er zijn nog altijd veel vragen in het Washington-dossier. Antwoorden daarop laten hoogstwaarschijnlijk ook nog even op zich wachten omdat het een poos duurt voordat de zwarte dozen volledig kunnen worden uitgelezen. Een voormalig directeur van het FAA’s incidenten-bureau, Steven Wallace, zegt er vertrouwen in te hebben dat de oorzaak van de crash snel aan het licht komt. ‘We hebben radar data, we hebben ooggetuigen, en we hebben alle brokstukken,’ aldus Wallace tegenover CNN. ‘Er ontbreekt niks.’

De eerste gegevens uit de zwarte dozen geven reeds enkele aanknopingspunten. Zo blijkt uit de vluchtgegevensrecorder dat de neus van het vliegtuig licht omhoog tipte momenten voor de crash wat zou kunnen betekenen dat er ontwijkingspoging gestart was. De autoriteiten in Washington willen er echter nog geen conclusies aan verbinden. ‘Ze nemen de gegevens mee en verzekeren dat die accuraat zijn, dat de tijdstempels correct zijn zodat ze die aan de gegevens van het vliegtuig kunnen verbinden opdat informatie publiekelijk gedeeld kan worden’, aldus de voorzitter van de NTSB