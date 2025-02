Consultants de baas bij KLM?

Consultants spelen een onevenredig belangrijke rol bij KLM. Ook kosten de extern ingehuurde adviseurs het bedrijf bakken met geld in tijden van bezuinigingen. Het leidt tot interne irritatie.

KLM leunt te zwaar op externe adviesclubs en dat leidt tot ergernis binnen het bedrijf, aldus De Telegraaf. De top van de luchtvaartmaatschappij laat zich op verschillende dossiers adviseren door externe consultants. Zo ook president-directeur Marjan Rintel die wordt bijgestaan door adviesbureau McKinsey. Ook heeft KLM, ondanks de bezuinigingsplannen, een extern bureau ingeschakeld om de cao-onderhandelingen af te ronden. Waar eerder de overheid om, eenzelfde reden kritiek kreeg is dat nu het geval bij KLM: ‘Consultants zijn de baas’.

Rintel laat zich volgens bronnen binnen de maatschappij te veel sturen door consultants zonder ervaring in de luchtvaartsector. Opvallend detail: in het geval van Rintel zelf werd het juist als een pré gezien dat zij deze ervaring wel had toen ze werd aangesteld. Vooral de combinatie van het inhuren van dure externe krachten en bezuiniging op interne personeelskosten schiet veel KLM’ers naar verluidt in het verkeerde keelgat. KLM streeft naar extra bezuinigingen €450 miljoen op jaarbasis.

Tot nu toe zijn grote ingrepen uitgebleven, op de aangekondigde schrapping van 250 banen na. Een woordvoerder van KLM stelt dat externe adviseurs alleen worden ingeschakeld als zij waarde toevoegen, bijvoorbeeld door inzichten vanuit andere bedrijven en vergelijkbare situaties. Of dit zo gesteld kan worden voor de Cao-onderhandelingen, waar ok een externe partij voor werd ingehuurd, is echter twijfelachtig.