F-35 NEE!: ‘Een ramp voor de regio’

In de provincie Groningen en het noorden van Drenthe richtten bewoners een actiegroep op: F35 NEE!. De actievoerders slaan de handen ineen tegen de mogelijke komst van F-35’s op Groningen Airport Eelde.

De actieclub wil onder andere waarschuwen voor de komst van straaljagers op het vliegveld. Op die manier willen de leden bewoners informeren over de zoektocht waarmee Defensie bezig is. Verder probeert de actieclub tevens duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de geluidsoverlast die de F-35’s, net als mogelijke Defensie-helikopters, met zich meebrengen.

Volgens het actiecomité is de komst van F-35’s een ‘ramp voor de regio’. Groningen is een ‘regio die toch al veel lijdt onder de gevolgen van de aardbevingen.’ De groep waarvan onder meer Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de recreatiesector onderdeel uitmaken, loopt in de voetsporen van de gemeenten en de beide provincies. Die benadrukten eerder ook al de komst van Defensie niet te zien zitten.

Meer oefenen met de gevechtsvliegtuigen is volgens de actievoerders niet per se nodig. “Zou de F-35-trainingsbehoefte eerlijk over Europa worden verspreid, dan kan Nederland volstaan met de huidige capaciteit voor de twintig F-35’s die nu vanaf Volkel en Leeuwarden oefenen”, aldus F-35 NEE!.

Zoektocht

Voor Defensie is het een erg grote klus. Het ministerie is al langere tijd bezig met een zoektocht naar mogelijke oefenruimte voor haar eigen F-35’s en ander militair materieel. In december kwam naar buiten dat Lelystad favoriet is wegens de relatief beperkte geluidsoverlast. De gemeente kwam als reactie daarop met de voorwaarde dat vakantievluchten eveneens doorgang moeten kunnen vinden.

Verder wordt gekeken naar Vliegbasis de Peel en Groningen Airport Eelde ‘als minst slechte alternatieven op het gebied van geluidshinder’. Tot slot kijkt Defensie ook nog naar Twente Airport en vliegbasis Woensdrecht. Daar zou slechts de helft van het aantal vliegbewegingen kunnen plaatsvinden wegens de significante geluidsoverlast.