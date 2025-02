Militaire Airbus A321 op komst

Frankrijk zet een belangrijke stap richting een militaire versie van de Airbus A321 voor de Marine Nationale. Het maritieme patrouillevliegtuig van Airbus en Thales wordt de ‘Franse P-8 Poseidon’.

Het Franse Agentschap voor Defensieaanbestedingen (DGA) heeft een contract getekend met Airbus Defense and Space voor een studie naar de ontwikkeling van nieuwe maritieme patrouillevliegtuigen. Dit onderzoek moet uiteindelijk de weg vrijmaken voor de productie van een nieuw toestel, gebaseerd op de A321XLR van Airbus. Het nieuwe vliegtuigtype zou eind 2026 in productie moeten gaan. Frankrijk streeft ernaar om tussen 2030 en 2040 haar huidige vloot maritieme patrouillevliegtuigen, bestaande uit Atlantique 2-toestellen, te vervangen.

De Aribus A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft) wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen Airbus Defense and Space en Thales waarin Airbus de leiding neemt. Dit project volgt op een eerdere verkenningsfase naar de mogelijkheden van het A321-platform waarvoor eind 2022 al opdracht werd gegeven. Volgens Airbus biedt de toekomstige A321 MPA alle capaciteiten om een ‘vliegend fregat’ te worden. Het toestel zal een breed takenpakket krijgen maar de focus ligt op onderzeebootbestrijding, anti-scheepsoperaties en inlichtingenvergaring.

‘Franse Poseidon’

Voor de ontwikkeling van maritieme patrouillevliegtuigen is het vrij gangbaar om een vliegtuigtype uit de burgerluchtvaart als uitgangspunt te hebben. De Koninklijke Marine, en meer specifiek de Marine Luchtvaart Dienst, vloog zo in het verleden met de P-3 Orion. Dit toestel van Lockheed was een militaire versie van de L-188 Electra. Ook het meest bekende moderne maritieme patrouillevliegtuig is gebaseerd op een passagierstoestel: de P-8 Poseidon van Boeing is een militaire 737-800. Een Frans alternatief op basis van de A321 zou een regelrechte concurrent van deze Amerikaan worden mocht het toestel voor de export worden aangeboden.