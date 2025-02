VVD: ‘Laten we de luchtvaart niet over de rand duwen’

De luchtvaartsector wordt in Nederland zwaar bekritiseerd en ook in politiek Den Haag is de kritiek vaak niet mals. De coalitiepartijen denken hier echter niet allemaal hetzelfde over: de VVD springt in de bres voor Schiphol.

De discussie over de omgevingsgeluid rondom Schiphol zorgt nog altijd voor verdeeldheid binnen zowel de Tweede Kamer als de coalitie. Een motie die in december door een krappe Kamermeerderheid werd gesteund roept de minister op ambitieuzere doelen te stellen om de overlast te beperken. Coalitiepartij NSC is een van de partijen die vindt dat minister Madlener niet genoeg doet. De partij van Pieter Omtzigt noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de minister de wens van de Kamer -vooralsnog- niet uitvoert. De VVD en de BBB daarentegen zien niets in het uitoefenen van extra druk op Schiphol.

De waarde van Schiphol

Bij monde van Peter de Groot, woordvoerder infrastructuur, benadrukt het economische belang van Schiphol en neemt de luchthaven in bescherming. ‘We vergeten, vooral in het politieke debat, stelselmatig de waarde van Schiphol te benoemen.’ De Groot benadrukt in een bericht op LinkedIn de waarde van ’s lands grootste luchthaven voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat in Nederland.

Wel stelt de VVD dat er gewerkt moet blijven worden aan verdere verduurzaming en geluidsreductie in de luchtvaartsector. ‘Ontslaat dit alles ons van een stillere en schonere luchtvaart? Nee. De afgelopen jaren is de luchtvaart stiller geworden. Het doel om 20 procent minder geluid te produceren staat wat de VVD betreft, ook de doelen om schoner te gaan vliegen moeten worden gehaald’, aldus De Groot. Wel denkt het Kamerlid dat meer regels schadelijk zijn. ‘Laten we de luchtvaart hier niet over de rand duwen’. Volgens de liberalen zal verdere regeldruk de transitie voor de luchtvaartsector bemoeilijken. In Als voorbeeld wordt door de partij van De Groot aangehaald hoe in Scandinavië de regeringen de belasting hebben verlaagd om de sector te ondersteunen en betaalbaar vliegen mogelijk te houden.

Steun wordt gewaardeerd

Doordat de coalitie op dit dossier duidelijk niet dezelfde kant opkijkt blijft het de vraag of de minister zijn koers kan behouden of dat politieke druk uiteindelijk tot strengere maatregelen zal leiden. De komende debatten zullen uitwijzen welke richting het beleid rondom Schiphol zal nemen. Door de luchtvaartsector wordt de stellingname van de VVD in ieder geval gewaardeerd. BARIN, de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland, reageert in ieder geval positief: ‘BARIN steunt deze oproep tot rust in het SPL dossier. Het is belangrijk dat die rust tot stand komt op basis van de keiharde feiten. Twintig procent geluidsreductie is het doel waar we met zijn allen voor staan’.