787 doorboort staart Delta 737 | Foto’s

Op de luchthaven van Seattle Tacoma hebben twee toestellen elkaar geraakt. Bij het incident doorboorde een Japan Airlines 787-9 met de vleugel de staart van een Delta 737. Er raakte niemand gewond.

De Delta Boeing 737-8, registratie N3737C, stond in de rij voor de de-icing post. Het toestel stond op het punt te vertrekken naar Puerto Vallarta, Mexico, met 142 passagiers aan boord. Om 10:17 uur, ‘was er een soort heftig schudden in het vliegtuig en klonk er een ontzettend luid kraakgeluid’, aldus een passagier aan boord tegenover The New York Times.

Het kraakgeluid was een Boeing 787-9 van Japan Airlines, registratie JA868J. Het toestel was kort daarvoor geland vanuit Tokio Narita en onderweg naar de gate. De vleugel van de 787 raakte de staart van de 737 en vervolgens was de staart doorboord. Betrokkenen reageerden snel en alle passagiers konden het vliegtuig veilig verlaten en de impact op de operaties van de luchthaven was minimaal.

Japan Airlines plane hit a parked Delta Airlines at Sea-Tac #Seattle after landing. pic.twitter.com/3g20MF7VFR— Colonel Hardstone (@Col_Hardstone) February 5, 2025

#Breaking #Ongoing a JAL B-787 and a Delta B-737 collided on the runway at Seattle International Airport. No one was hurt. During taxiing, the JAL jet´s right wing hit the 737s rudder, causing "substantial damage". Source @JacdecNews pic.twitter.com/4u9O5bHPt1— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 5, 2025

FAA

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit kwam kort na het incident naar buiten met een statement. Daarin zegt ze te erkennen dat het incident heeft plaatsgevonden maar niet verantwoordelijk te zijn. Volgens de FAA bevonden de 787 en de 737 zich in een gebied waarover de toren geen controle had. Wel benadrukt de luchtvaartautoriteit enkele operaties kortstondig te hebben stilgelegd om de situatie correct af te handelen.

Het incident komt in een tijd waarin de Amerikaanse luchtvaartautoriteit onder verhoogde druk staat. Afgelopen week waren er meerdere crashes in de Verenigde Staten wat bij veel reizigers tot verhoogde paniek leidt. Op sociale en nieuwsmedia legt men dan ook al gauw de link met de eerdere incidenten van de afgelopen week.



Wat dat betreft is de botsing tussen de 787 en 737 niet iets om zorgen over te hebben. Incidenten waarbij twee vliegtuigen elkaar raken terwijl ze op de grond staan, gebeuren regelmatig. Bij de grote meerderheid van dergelijke botsingen raakt niemand gewond en kan iedereen veilig uit het toestel stappen, onder meer in Seattle.