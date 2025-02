Max Verstappen koopt nieuwe privéjet

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een nieuwe privéjet gekocht. Het is de tweede voor de vier keer wereldkampioen en het nieuwe toestel heeft ook een aantal significante verbeteringen ten opzichte van de voorganger.

Verstappen kocht een Falcon 8X, registratie PH-UTL, die in 2022 van de band rolde bij Dassault. Het toestel kostte naar verluidt 50 à 55 miljoen euro. Alhoewel het nieuwe toestel een klasse beter is, houdt Verstappen het simpel. De F1-coureur bekleedde zijn nieuwe Falcon 8X in precies hetzelfde jasje als het eerste toestel, inclusief de leeuw op de staart.

Zijn nieuwe vliegtuig biedt Verstappen een aantal interessante verbeteringen. De machine kan onder andere een kleine 12.000 kilometer afleggen in één vlucht. De voorganger, een Falcon 900EX, heeft een bereik van ‘slechts’ 7800 kilometer. Het verbeterde bereik staat de Formule 1-coureur toe afstanden naar Zuid-Amerika en Oost-Azië af te leggen zonder te moeten stoppen voor kerosine. Dat is handig, want de familie van zijn zwangere vriendin komt toevallig uit Brazilië.

🛩️ It's happening! Verstappen Airways.

Max got himself a SECOND Falcon private jet.

Falcon 8X.

Same livery as PH-DTF.



Photo: Gilles Brion pic.twitter.com/U4rymk4A3n— Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) February 5, 2025