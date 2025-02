Oekraïne ontvangt Franse straaljagers

De Franse luchtmacht heeft het eerste exemplaar van de beloofde Mirage 2000 gevechtsvliegtuigen overgedragen aan Oekraïne, zo maakte minister van Defensie Sébastien Lecornu donderdag bekend.

President Emmanuel Macron kondigde in juni aan dat Frankrijk Mirage 2000-5’s aan Oekraïne zou leveren en Oekraïense piloten zou opleiden als onderdeel van militaire samenwerking met Kyiv. Vandaag zijn de eerste vliegtuigen ook echt aan Oekraïne geleverd om het land te helpen zijn luchtruim te verdedigen tegen Rusland, bevestigde Lecornu.

‘De eerste toestellen zijn vandaag in Oekraïne aangekomen’, liet de minister weten op X, zonder te specificeren hoeveel vliegtuigen waren geleverd. Hij voegde eraan toe dat, na maanden van training door Frankrijk, de Oekraïense piloten nu zullen bijdragen aan de verdediging van het luchtruim van Oekraïne.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre…— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Volgens een begrotingsrapport van de Franse Nationale Assemblee zouden zes van de 26 Mirage 2000-5 vliegtuigen van de Franse luchtmacht worden overgedragen aan Oekraïne. Het Franse ministerie van Defensie heeft dit aantal echter niet bevestigd of ontkend om veiligheidsredenen. Oekraïense piloten en monteurs zijn in Frankrijk opgeleid om met de toestellen te werken, die zijn aangepast om beter bestand te zijn tegen Russische elektronische verstoring. De aankondiging van de levering van deze gevechtsvliegtuigen komt op een moment dat er meer wordt gesproken over een mogelijke diplomatieke oplossing voor de bijna drie jaar durende oorlog, met Donald Trump terug in het Witte Huis en Oekraïense troepen die het moeilijk hebben aan het oostfront.