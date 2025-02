Ruim baan voor Eelde

Het kabinet is van plan om Groningen Airport Eelde ruimere openingstijden toe te staan. Dat heeft minister Madlener (Infrastructuur) vandaag met de Tweede Kamer gedeeld in het concept van het luchthavenbesluit.

Groningen Airport Eelde (GAE) mag ruimere openingstijden gaan hanteren. De toegestane openingstijden op weekdagen voor commercieel passagiersverkeer worden verruimd naar 06.00 uur tot 00.00 uur in plaats van 06.30 uur tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen staat de minister een verruiming toe naar 07.30 uur tot 00.00 uur in plaats van 07.30 uur tot 23.00 uur. Of de luchthaven ook gebruik kan gaan maken van de verruimde openingstijden is afhankelijk van de vraag of er voldoende capaciteit is bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

De verruimde openingstijden moeten Eelde aantrekkelijker maken voor luchtvaartmaatschappijen. Op termijn zou dit kunnen leiden tot ongeveer honderdvijftig extra vluchten op jaarbasis. Deze significante toename zou een serieuze financiële impuls voor het luchthavenbedrijf betekenen.

In de nota wordt het belang van regionale luchthavens zoals Eelde onderschreven: ‘Regionale luchthavens dragen bij aan de internationale verbondenheid van Nederland. Reizigers (…) vertrekken graag vanaf een luchthaven die dichtbij ligt. Regionale luchthavens zijn daarmee van belang voor de bereikbaarheid van regio’s’. Minister Madlener benadrukt dat bij het besluit tot verruiming van de openingstijden rekening is gehouden met de omgeving. Het vliegveld blijft binnen de vastgestelde geluidsnormen, en dat zal zo blijven. Daarnaast worden maatregelen genomen om luchtverontreiniging tegen te gaan