Te koop in Maastricht: CRJ-200 voor €120.000

Het toestel staat al bijna tien jaar op Maastricht Aachen Airport, maar de luchthaven wil er vanaf. Na een lang juridisch proces wordt de machine nu voor €120.000 geveild.

In haar jonge jaren vloog de CRJ-200 voor Lufthansa onder de registratie D-ACHF. In 2011 deed de maatschappij het toestel van de hand waarna het aan de Armeense luchtvaartmaatschappij Armavia werd verkocht. Die was er al gauw weer op uitgekeken en het vliegtuig vertrok vervolgens naar Afghanistan. Eind 2015 stuurde Afghan Jet International de machine naar Maastricht voor een grondige onderhoudsbeurt.

Kort daarna stopte de airline al haar operaties en sindsdien staat het toestel op de luchthaven van Maastricht. Ook de volgende eigenaar, het eveneens Afghaanse East Horizon Airlines, kwam de machine met registratie YA-EHH nooit ophalen. Voor Maastricht Aachen was het een groot probleem. Het vliegveld draaide op voor parkeerkosten en misgelopen opbrengsten als gevolg van de bezette plek.

De luchthaven kon het toestel niet zomaar van de hand doen. Dan zou Maastricht Airport het risico lopen dat er op een dag iemand opduikt die rechtmatig aanspraak maakt op de CRJ-200. Woensdagochtend kwam er juridische opheldering en daarom veilt Veilinghuis Vlaanderen de Bombardier CRJ 200 in opdracht van Samco Aircraft Maintenance.

Niet vliegwaardig

De machine wordt geveild voor €120.000 op de luchthaven van Maastricht. Wie het vliegtuig koopt, accepteert de staat waarin het zich bevindt. De CRJ 200 heeft de afgelopen jaren geen onderhoud gehad en slechts de motoren en andere belangrijke openingen waren bedekt. Dat betekent dat de machine op dit moment niet vliegwaardig is. Hernieuwde vlieggeschiktheid zou dan ook flinke investeringen vereisen.

De grootste winst valt voor de uiteindelijke gegadigde te halen in het verkopen van reserveonderdelen. Daarvoor moet de klant wel pinnen. Het veilinghuis in Maastricht heeft de eerdere verkondigde contante betaling geschrapt. ‘Afwijkend van eerdere informatie, vindt de betaling uitsluitend plaats via overschrijving op de derde rekening van Vlaanderen. Contante betaling is niet mogelijk.’