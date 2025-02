Emirates werft Nederlandse piloten

Emirates zoekt opnieuw personeel in het buitenland, met Nederland als een van de locaties. De luchtvaartmaatschappij zoekt onder meer piloten voor de Airbus A350, die vorig jaar aan de vloot werd toegevoegd, en de Boeing 777X, waarvan de introductie in 2026 gepland staat.

Om potentiële kandidaten te informeren over carrièremogelijkheden binnen Emirates, organiseert de maatschappij op 25 en 26 februari een wervings- en informatiesessie in het Renaissance Amsterdam Schiphol Airport Hotel. Tijdens dit evenement krijgen geïnteresseerde piloten de kans om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Emirates en meer te leren over de voorwaarden, doorgroeimogelijkheden en het leven als piloot bij de maatschappij.

Emirates werft zowel gezagvoerders als copiloten met een typerating, maar ook zonder, wat betekent dat ze alleen ervaring hebben op turbopropeller toestellen of jets. Ervaren en minder ervaren piloten maken kans op een overstap naar de maatschappij, waarbij Emirates een versnelde instroomprocedure aanbiedt, de zogeheten Accelerated Command Programme. Vooral piloten die momenteel op narrowbody-toestellen zoals de Airbus A320 of Boeing 737 vliegen, kunnen via dit traject de overstap maken naar de widebody-vloot van Emirates.

Emirates heeft meer dan 4.900 piloten in dienst, waarvan 174 de Nederlandse nationaliteit hebben.