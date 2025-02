Grensoverschrijdend gedrag op de radar bij KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM is een intern onderzoek opgestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers.

Volgens KLM is de kwestie dermate ernstig dat de security-afdeling direct besloten heeft de zaak aan te pakken. ‘Aanleiding is een melding over het digitaal delen van grensoverschrijdende berichten over collega’s’, meldt het bedrijf woensdag in een officiële verklaring. ‘De security-afdeling van KLM is gestart met een onderzoek, waarbij ook een onafhankelijk onderzoeksbureau is ingeschakeld.’ Details over de aard of inhoud van de gedeelde berichten geeft de airline echter niet.

KLM onderstreept het belang van een veilige en respectvolle werkomgeving en stelt dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. ‘Onze eerste zorg gaat nu uit naar collega’s die te maken hebben, of hebben gehad, met dit of ander grensoverschrijdend gedrag’, aldus de verklaring.

‘Werknemers kunnen zich melden bij een team van KLM-vertrouwenspersonen, zowel om melding te maken als om hulp te krijgen als dat nodig is. Meldingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.’ KLM zegt verder maatregelen te zullen treffen indien de uitkomst van het onderzoek dit noodzakelijk maakt.