Lufthansa-baas: ‘ITA Airways te klein voor Italië’

Lufthansa-topman Carsten Spohr is optimistisch over de toekomst van ITA Airways. Net als de andere dochterondernemingen binnen de Lufthansa-groep moet de Italiaanse luchtvaartmaatschappij voldoen aan dezelfde rendementseisen. De vooruitzichten zijn positief: in 2024 groeide het internationale luchtverkeer in Italië opnieuw sterk.

Sinds de herstart in oktober 2023 heeft ITA Airways de vloot bijna verdubbeld, van 53 naar 99 toestellen in slechts drie jaar tijd. Lufthansa verwierf recent een minderheidsbelang van 41 procent in de maatschappij.

Volgens Spohr is ITA Airways momenteel nog te klein voor een economie als Italië, de derde grootste van Europa. Tijdens een bezoek aan medewerkers in Rome benadrukte hij, volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera, dat er nog veel potentieel is voor verdere groei.

Lufthansa heeft hoge verwachtingen van de Italiaanse markt. De groep ziet haar investering als veelbelovend, mede dankzij de indrukwekkende marktcijfers. In 2024 steeg het aantal passagiers op Italiaanse luchthavens met 11 procent tot 219 miljoen.

Vooral internationale vluchten laten een sterke groei zien. Tweederde van de Italiaanse luchthavens richt zich op intercontinentaal verkeer, waar de passagiersaantallen onevenredig toenemen. Deze trend zet zich voort.

Rome Fiumicino, de thuisbasis van ITA Airways, presteerde in 2024 opnieuw uitstekend en bleef een van de toonaangevende luchthavens in Europa. Het aantal passagiers groeide met 21,4 procent tot 49,2 miljoen.

Spohr verwacht dat ITA Airways in 2025 winstgevend zal zijn. Lufthansa is niet van plan marktaandeel te winnen via een prijzenoorlog, maar rekent eerder op een verdere stijging van ticketprijzen, mede door de stabiele vraag en hoge kosten.