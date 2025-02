TUI trekt stekker uit lange vluchten vanaf Brussel

Vanaf deze winter zal TUI fly Belgium geen langeafstandsvluchten meer uitvoeren vanaf Brussels Airport. Dit bevestigde woordvoerder Piet Demeyere na berichtgeving van nieuwssite Flightlevel.be.

Vanaf begin november wordt de laatste Boeing 787 Dreamliner uit de Belgische vloot gehaald, waardoor TUI fly zich voortaan zal richten op korte- en middellangeafstandsvluchten vanuit Brussel, uitgevoerd door Boeing 737’s en Embraer 195’s. Dit betekent dat bestemmingen waaronder Punta Cana, Cancún en Curaçao niet langer vanuit de Belgische hoofdstad zullen worden aangevlogen.

Volgens TUI werd de beslissing genomen ‘na een zorgvuldige evaluatie van vraag en aanbod op de markt enerzijds en interne operationele factoren anderzijds’. De luchtvaartmaatschappij wil haar langeafstandsvluchten elders binnen TUI concentreren. ‘We zullen onze Belgische klanten een reeks langeafstandsbestemmingen blijven aanbieden via partnerships met andere luchtvaartmaatschappijen of via nabijgelegen luchthavens zoals Amsterdam-Schiphol,’ aldus TUI. Bij de Nederlandse tak van de maatschappij vervangt de overgebleven Boeing 787 de 767, die onlangs de vloot verliet.

Eerder had de airline al gesnoeid in het langeafstandsaanbod vanuit Brussel. Sinds de zomer van 2023 was er nog slechts één Boeing 787 Dreamliner gestationeerd op Brussels Airport, waar dat er voorheen twee waren. Destijds werd de beslissing mede toegeschreven aan de stijgende energieprijzen.