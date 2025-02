VS nemen opnieuw presidentieel vliegtuig in beslag

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een Dassault Falcon 2000EX in beslag genomen. Het toestel maakt deel uit van de Venezolaanse staatsvloot.

De zakenjet wordt doorgaans gebruikt door de Venezolaanse president Maduro en andere belangrijke personen, zoals de vicepresident en de minister van Defensie van het land. De machine, registratie YV3360, stond al sinds april 2024 geparkeerd op de luchthaven van Santo Domingo, in de Dominicaanse Republiek. Volgens de Amerikanen is het toestel op basis van schendingen van Amerikaanse sancties, exportcontroles en het witwassen van geld geconfisqueerd.

Falcon 900

In september werd ook al een zakenjet van de Venozelaanse staatsvloot in beslag genomen. Volgens de toenmalige minister van Justitie van de VS, Garland, was het toestel illegaal aan de Zuid-Amerikaanse president verkocht. Begin 2023 werd de machine via een Caraïbisch eiland naar Venezuela gevlogen. Wat het Amerikaanse ministerie van Justitie opviel was dat de Dassault Falcon 900EX vrijwel altijd van en naar dezelfde militaire basis vloog. Een commerciële luchthaven vloog de presidentiële jet amper aan.

Amerikaanse officials juichten het besluit enthousiast toe. Na de beschrijving van de beslaglegging had één van hen ook nog wel een bericht voor de Venezolaanse president en gelijkgestemden klaarliggen: ‘Dit bericht geldt zeker ook voor iedereen die tot de top behoort. Het in beslag nemen van een ander land’s presidentieel toestel is ongehoord, zeker voor criminele doeleinden. Daarmee willen we een krachtig bericht sturen dat er niemand boven de wet staat. Niemand staat buiten het bereik van Amerikaanse sancties.’ De Venezolanen waren het niet eens met de actie van de V.S. Zij zijn furieus en beschreven het als ‘piraterij’.