Zoekactie naar verdwenen vliegtuig in Alaska

Een Cessna 208B Grand Caravan van het Amerikaanse Bering Air verdween donderdag van de radar. Er is een grote zoekactie op touw gezet.

Het toestel, registratie N321BA, was onderweg van Unalakleet naar Nome, twee dorpen in het westen van Alaska, toen het boven zee van de radar verdween. De Cessna had negen passagiers en een piloot aan boord. De Amerikaanse kustwacht zette snel een HC-130 Hercules in waarmee de zoektocht naar het vliegtuig werd gestart. Ook de brandweer van Nome en de Amerikaanse luchtmacht helpen mee met de zoektocht. De weersomstandigheden zouden de reddingsactie echter beperken. Het is nog niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat de machine van de radar verdween. Tot op heden ontbreekt nog elk spoor van de Cessna.

Recente incidenten

Het is al het derde luchtvaartongeval in de Verenigde Staten in korte tijd. Een kleine week eerder, op 31 januari, stortte een Learjet 55 neer in de Amerikaanse stad Philadelphia. Nog geen minuut voor het ongeluk was het toestel, met zes personen aan boord, opgestegen van Northeast Philadelphia Airport. Om onbekende reden maakte de machine een duikvlucht en crashte op een drukke straat bij een winkelcentrum. Geen van de inzittenden overleefde het incident. Op de grond viel ook een dodelijk slachtoffer. 24 anderen raakten gewond.

Diezelfde week botsten een American Airlines-CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter tegen elkaar in Washington D.C. Het incident vond vlakbij Ronald Reagan National Airport plaats. De CRJ stond ten tijde van de botsing op het punt te landen op de luchthaven. Beide toestellen stortten neer in de Potomac-rivier. In totaal kwamen 67 personen om het leven bij de crash. Hoewel er nog altijd veel vragen in het Washington-dossier zijn stelt voormalig directeur van het FAA’s incidenten-bureau, Steven Wallace, er vertrouwen in te hebben dat de oorzaak van de crash snel aan het licht komt. ‘We hebben radar data, we hebben ooggetuigen, en we hebben alle brokstukken,’ aldus Wallace tegenover CNN.