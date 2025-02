Transavia-topman kijkt naar uitbreiden op andere vliegvelden

Marcel de Nooijer, topman van Transavia, houdt in het midden of de luchtvaartmaatschappij meer vliegtuigen gaat verplaatsen naar andere luchthavens.

De maatschappij heeft te maken met kostenstijgingen op Nederlandse vliegvelden. Het gaat om de verhoging van de havengelden, de introductie van afstandsgebonden vliegtaks en kosten voor de beveiliging en geluidsisolatie. Verder zijn er kosten voor de CO2-uitstoot. ‘In 2023 betaalden wij 12 miljoen euro aan CO2-emissiehandel (ETS). Afgelopen jaar was dat 48 miljoen. Over twee jaar zitten we boven de 100 miljoen aan CO2-belasting’, aldus De Nooijer in een interview in het Algemeen Dagblad.

Betalen voor cabinekoffer

Om de kosten niet de spuigaten te laten uitlopen, stationeerde Transavia eerder drie vliegtuigen op Brussels Zaventem Airport. Ook de kosten, waaronder die voor de aanschaf van de nieuwe Airbus A321neo’s, zullen ergens mee terugverdiend moeten worden. Sinds vorig jaar geldt er een bijbetaling voor cabinebagage (max. 55 x 35 x 25 cm). Een kleine rugtas of handtas (max. 40 x 30 x 20 cm) mag gratis mee in de cabine. ‘Elke koffer aan boord kost ons meer geld’, zegt De Nooijer. ‘Linksom of rechtsom moet de reiziger dat betalen. Dan liever als toeslag. Dan kan de passagier zelf bepalen of hij die betaalt of een kleinere koffer meeneemt.’

Reizen wordt minder toegankelijk

De Nooijer is al langer van mening dat de hoge kosten ervoor zorgen dat niet iedere Nederlander nog zomaar op vakantie kan. Voor mensen met een kleine beurs wordt het een grotere uitdaging. ‘Ik vind het nogal wat dat je mensen familiebezoek ontzegt’, aldus de Transavia-topman.