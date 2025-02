Veel bloed op cockpitramen TUI 737 | Foto’s

Een Boeing 737 MAX 8 van de Engelse tak van TUI keerde afgelopen woensdagochtend terug naar Londen Gatwick na een botsing met twee zwanen.

Het vliegtuig, registratie G-TUMP, vertrok met vluchtnummer BY432 naar het vliegveld van Espargos, een luchthaven op de Kaapverdische eilanden, een eilandengroep voor de Afrikaanse westkust. Echter, toen het opsteeg, vlogen twee zwanen tegen de cockpitramen aan. ‘Er wordt aangenomen dat minstens twee gigantische zwanen tegen het vliegtuig aan vlogen toen het een hoge snelheid had’, schetst een bron de situatie bij The Sun.

On encountering a 185mph bird strike, Pilots of a Boeing 737-8 MAX plane with registration G-TUMP, operated by TUI Airways, issued a mayday distress call after they had reached to about 1,000 feet above Gatwick Airport on 05 February 2025.



The strike, which punctured the nose… pic.twitter.com/lJjljY0Jk5 — FL360aero (@fl360aero) February 7, 2025