Emirates sceptisch over 777X-leveringen

Boeing verwacht de eerste 777X-exemplaren in 2026 af te kunnen leveren. Emirates is daar echter nog niet zeker van.

De luchtvaartmaatschappij is bang voor meer vertraging van het project. Enkele bronnen meldden dat Emirates de eerste toestellen op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2027 verwacht. Volgens een andere bron wordt zelfs uitgegaan van 2028. Boeing heeft laten weten binnenkort met de airline in gesprek te gaan om de 777X-leveringen te bespreken. Oorspronkelijk had Emirates haar eerste toestellen al in 2020 moeten ontvangen.

Hoewel het 777X-programma forse vertraging heeft opgelopen, kon Boeing in januari goed nieuws mededelen. De FAA is namelijk de belangrijkste fase van certificatie gestart. Dat doet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit enkel als het denkt dat een toestel luchtwaardig is. Vooralsnog heeft de fabrikant de eerste leveringen gepland staan voor 2026. Een vraag die ook lange tijd onbeantwoord bleef was wie de launch customer van het type wordt. Er werd lang getwijfeld of dat Lufthansa of Emirates zou zijn. Inmiddels is duidelijk: de eerste 777X, meer specifiek een 777-9, zal worden overgedragen aan Lufthansa.

777X dramadossier

De ontwikkeling en levering van de 777X blijft een pijnlijk dossier voor Boeing. Het project is met jaren vertraagd door verschillende tegenslagen binnen het programma en het extra toezicht van de FAA als gevolg van de talloze productieproblemen bij de 737 MAX en de 787 Dreamliner. De langere ontwikkeltijd kostte Boeing inmiddels al miljarden dollars en levert bovenal steeds meer reputatieschade op nu sommige maatschappijen al jarenlang wachten op toestellen die allang geleverd hadden moeten zijn. Vorig jaar werden alle testtoestellen nog aan de grond gehouden vanwege mankementen.