Luchtmacht gaat definitief voor nieuwe lesvliegtuigen

Afgelopen vrijdag tekende de luchtmacht een contract met het Zwitserse Pilatus voor de aanschaf van acht nieuwe lesvliegtuigen. Deze zullen op termijn de huidige trainingsvloot van dertien Pilatus PC-7 lestoestellen gaan vervangen.

Afgelopen oktober werd al bekend dat de PC-7’s van de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) op vliegbasis Woensdrecht worden vervangen door de Pilatus PC-7 MKX. Behalve acht nieuwe lesvliegtuigen schaft de luchtmacht ook vier vluchtsimulators met bijbehorende lesmiddelen aan. Daarmee kan een zogenoemde ‘totale leeromgeving’ worden ingericht. Pilatus PC-7 MKX op de Royal International Air Tattoo in 2024 © Leonard van den Broek

131 Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (EMVO) Squadron verzorgt op vliegbasis Woensdrecht zowel de elementaire vliegeropleiding als de voortgezette vliegeropleiding voor alle vliegers van de luchtmacht. Ook leidt het instructeurs op voor zowel de Koninklijke Luchtmacht als de Koninklijke Marine. Op de Pilatus PC-7 maken de studenten ongeveer dertig vlieguren. Na de EMVO gaan de leerling-vliegers het opleidingstraject in om jachtvlieger of helikoptervlieger te worden.

Sinds 1989 beschikt de Koninklijke Luchtmacht over de huidige PC-7’s. Deze waren aanvankelijk in een geel-wit-rood kleurenschema gespoten. Inmiddels is gebleken dat (glimmend) zwart veel beter zichtbaar is. De meeste luchtmachten hebben hun lestoestellen daarom in een “gloss black”-jasje gehesen. Inmiddels zijn de Nederlandse PC-7’s bijna aan het eind van hun technische levensduur. Defensie verwacht de levering van de nieuwe lesvliegtuigen en het bijbehorende materieel in de eerste helft van 2027.