Lufthansa 747 aangewezen op copiloot

Een Boeing 747 van Lufthansa maakte een ongeplande landing in het Canadese Montreal nadat de captain onwel werd.

De Jumbojet, registratie D-ABYF, maakte zich 19 januari dit jaar op voor terugvlucht LH463 vanuit het Amerikaanse Miami naar Frankfurt, Duitsland. De machine steeg 17:25 uur lokale tijd op, bijna drie kwartier later dan gepland. Via de oostkust van de Verenigde Staten bereidde de 747 zich voor op de Atlantische oversteek. Echter, boven het oosten van Canada raakte de gezagvoerder onwel.

Doordat de gezagvoerder onwel raakte, week de 747 uit © Flightradar24.com

Afwijken van de route

Het cabinepersoneel haastte zich naar de cockpit om de captain medische hulp te verlenen. Op dat moment nam de copiloot de controle van de Jumbo over. Hij gaf naar aanleiding van het medische noodgeval een noodoproep af. In de buurt van St. Johns, de laatste (Canadese) strohalm alvorens de Atlantische Oceaan overgestoken wordt, maakte de 747 wegens de weersomstandigheden een draai richting het binnenland van Canada. Onderweg zou brandstof gedumpt zijn. Hoewel het toestel al een aantal uur onderweg was, had het alsnog een grote hoeveelheid kerosine bij zich.

Na iets meer dan twee uur nadat de machine afweek van de route, volgde een veilige ongeplande landing in Montreal. Lufthansa zou volgens Aviation24.be geen updates over de toestand van de captain hebben gegeven. De luchtvaartmaatschappij boekte de gestrande reizigers om op andere vluchten. Twee dagen later vloog de 747 terug naar Frankfurt.