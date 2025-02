Ongelukkig moment zorgt voor terugkeer 777

Een Boeing 777-300 van Air France moest donderdagmiddag noodgedwongen terugkeren naar Parijs Charles de Gaulle toen een vrouwelijke reiziger haar telefoon verloor.

Het toestel, registratie F-GSQX, vertrok 15:20 uur, meer dan een halfuur later dan gepland, met vluchtnummer AF898 vanaf de grootste luchthaven in Parijs in de richting van Fort-de-France, een Frans overzees departement in de Caraïbische Zee. De machine steeg op in oostelijke richting en maakte direct een draai richting de Atlantische Oceaan.

Door een kwijtgeraakte telefoon moest de 777 omkeren © Flightradar24.com

Geen risico op brand

De 777 klom naar een hoogte van 31.000 voet (bijna 9.500 meter). Echter, ten westen van Frankrijk kondigden de piloten de squawk-code 7700 af. Dat kwam volgens AirLive.net doordat een reiziger haar telefoon had laten vallen die ongelukkigerwijze door een rooster in het vrachtruim belandde. Omdat de lithiumbatterij door de val mogelijk aangetast zou kunnen zijn, besloten de piloten voor de Atlantische oversteek terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Voor lithiumbatterijen gelden in de luchtvaart strenge regels. Zo mogen volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) apparaten met deze batterijen, zoals laptops en telefoons, niet mee in ruimbagage.

Zoektocht in vrachtruim

De 777-piloten wilden geen risico lopen op een brand aan boord. Voor de westkust van Frankrijk kwam het toestel in een holding pattern terecht. Het cirkelde meerdere keren rond alvorens teruggekeerd werd naar Parijs Charles de Gaulle. Na bijna twee uur te hebben gevlogen landde het vliegtuig op dezelfde baan als waarvan het vertrokken was. Het onderhoudsteam moest uiteindelijk twee pallets verwijderen om de telefoon te vinden. Dezelfde 777 vertrok aan het begin van de avond alsnog naar Fort-de-France. Daar arriveerde die met vier uur vertraging.