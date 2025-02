KLM 787 landt met schade in Costa Rica

Een Boeing 787-9 van KLM landde zondag met voorrang op de luchthaven van San José, de hoofdstad van Costa Rica.

Het voorval vond plaats op KLM vlucht KL759, uitgevoerd door de PH-BHD. Het toestel vertrok zondagmiddag uit Amsterdam, om bijna elf uur later in Costa Rica te landen. Onderweg barstte een van de cockpitruiten, wat het zicht van de gezagvoerder fors belemmerde. Vermoedelijk gebeurde dit aan het einde van de vlucht. De Dreamliner mocht vervolgens met voorrang landen en arriveerde veilig op de luchthaven van San José. Op een foto die na de landing is gemaakt is te zien dat de ruit volledig gebarsten is. De 787 staat nog altijd in Costa Rica. Het is nog niet duidelijk wanneer de terugvlucht naar Nederland plaatsvindt. A KLM Royal Dutch Airlines Boeing 787-9 Dreamliner plane (PH-BHD) with a cracked LH side windshield arrived at San José Juan Santamaria Intl. Airport (SJO) with priority landing on Runway 07 after a 10:43 hours flight, on Sunday (09 February) afternoon.



The 2016 built B787… pic.twitter.com/dSbUDGgmW5 — FL360aero (@fl360aero) February 10, 2025

Eerder voorval

Vorig jaar moest een andere 787-9 van KLM kort na vertrek van Tokyo Narita terugkeren naar de luchthaven. Bij het toestel, registratie PH-BHA, was eveneens een cockpitruit gebarsten. Na twee uur vliegen stond de machine weer aan de grond. De passagiers kregen na terugkeer een hotelovernachting aangeboden en werden omgeboekt. Een reiziger bedankte KLM en de crew vervolgens op X voor de goede hulp en plaatste een foto van het kapotte raam.

Up in the Sky legde eerder uit of een gebarsten cockpitruit gevaarlijk is in het artikel: Is een gebarsten cockpitraam gevaarlijk?