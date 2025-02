Opnieuw pech voor Air New Zealand

Air New Zealand is wederom genoodzaakt een van haar langeafstandsroutes te schrappen. Het gaat om een route die in het verleden ook al tijdelijk werd opgeschort.

Van 30 maart tot en met oktober worden alle vluchten tussen Auckland en Seoul geannuleerd. De luchtvaartmaatschappij geeft in een verklaring aan dat ‘voortdurende uitdagingen met de beschikbaarheid van motoren’ de route de das om doen. De airline verontschuldigde zich tegenover haar klanten en neemt contact op met gedupeerden. Reizigers kunnen nog wel met een tussenstop naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad reizen.

Meerdere 787’s van Air New Zealand zijn uitgerust met Trent 1000-motoren. Een motor heeft normaal gesproken na duizend cycli groot onderhoud nodig. Daarbij wordt die van het vliegtuig afgehaald en naar de fabrikant verstuurd voor inspectie en onderhoud. Tijdens routinecontroles, uitgevoerd door personeel van de maatschappij zelf, ontdekten technici daarentegen dat de motoren al na 750 tot 850 cycli een grote beurt moeten ondergaan. Als gevolg moet de airline vier 787’s tijdelijk aan de kant zetten, omdat Rolls-Royce geen nieuwe motoren kan leveren.

Aanhoudende problemen

Het is niet de eerste keer dat Air New Zealand de route uit voorzorg schrapt. In november 2023 kondigde de airline aan dat de dienst tussen Auckland en Seoul tijdelijk werd onderbroken vanwege beschikbaarheidsproblemen met de Trent 1000. Vorig jaar deed het bedrijf hetzelfde met de route tussen Auckland en Chicago. Aanvankelijk zou vanaf 25 oktober weer naar de Amerikaanse stad worden gevlogen, maar dit werd uitgesteld naar de tweede helft van 2025. In het verleden annuleerde de maatschappij om dezelfde reden andere vluchten, die gevolgen hadden voor duizenden passagiers.

KLM Cityhopper

Net als bij een deel van de 787’s spelen er ook motorproblemen bij de Embraer E2, Airbus A220 en Airbus A320neo. Hierbij gaat het vooral om complicaties met de GTF-motoren van Pratt & Whitney. KLM Cityhopper heeft ook te maken met de problemen en kwam met een bijzondere, tijdelijke oplossing.