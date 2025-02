Passagier springt voor vertrek uit Airbus A320neo

Op vrijdag 7 februari vond een opmerkelijk incident plaats aan boord van een Iberia Airbus A320neo. De vlucht moest worden geannuleerd.

Het incident vond plaats op vlucht 578 van Parijs Orly Airport naar Madrid. Een jonge passagier zou een cabinelid vlak voor het vertrek hebben aangevallen. De Airbus stond op dat moment al op de startbaan. Na de actie rende de persoon naar een van de uitgangen, opende een deur en sprong uit het vliegtuig. Op videobeelden van medepassagiers is te zien dat hulpdiensten vervolgens bij het vliegtuig arriveren.

Het is niet duidelijk wie de belager is en waarom hij uit de Airbus sprong. Over de toestand van de reiziger is tevens nog niets bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het incident. Na het voorval werden de overige passagiers omgeboekt op latere vluchten naar de Spaanse hoofdstad.

Tijdens de vlucht

Het komt sporadisch voor dat een passagier uit het niets een deur wil openen. Zo ook op een American Airlines-vlucht in november. Een reiziger benaderde toen een stewardess kort na het opstijgen en verklaarde dat hij ‘het vliegtuig moest verlaten.’ Hij begon vervolgens luid te spreken en raakte zichtbaar geagiteerd. De man stormde op de stewardess af in een poging toegang te krijgen tot een cabinedeur.

Het cabinelid gebaarde naar andere passagiers voor hulp, nadat zij eerder via intercom om extra bemanning had gevraagd. Drie passagiers reageerden op haar oproep en snelden naar de galley om haar bij te staan. Zij slaagden erin de man te overmeesteren en met behulp van ducttape zijn polsen en enkels vast te binden.