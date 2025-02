RAF hergebruikt onderdelen Tornado-straaljagers

Met een innovatief recycling project heeft de Britse Royal Air Force aangetoond dat het mogelijk is oude straaljageronderdelen te gebruiken voor de productie van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Onder de veelzeggende naam “Tornado 2 Tempest” zijn fijngemalen onderdelen van afgedankte Tornado straaljagers gebruikt als grondstof. Dit maakte de Britse luchtmacht bekend in een persbericht.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe zesde generatie gevechtsvliegtuig (FCAS, Future Combat Air System, ook bekend als de Tempest) werken British Aerospace en de RAF samen met diverse andere bedrijven. Een voorbeeld hiervan is Tornado 2 Tempest project, waarbij onderdelen van oude Tornado’s worden hergebruikt. Het gaat dan onder meer om compressorbladen uit de motoren van de Tornado, die titanium bevatten. Na reiniging zijn de bladen fijngemalen tot poeder en daarna gebruikt als grondstof. Met deze grondstof zijn een neuskegel en compressorbladen 3D-geprint voor de Orpheus-motor. Deze Rolls Royce straalmotor zal de krachtbron zijn voor het nieuwe Tempest-gevechtsvliegtuig. Concept-illustratie van de BAe Tempest (c) BAe Systems

De 3D-geprinte neuskegel is op een Orpheus testmotor gemonteerd en doorstond de noodzakelijke controles. Hiermee is aangetoond dat deze vorm van recycling toepasbaar is voor de toekomst. Hergebruik van zeldzame metalen op deze manier heeft veel voordelen – zo vergroot het de beschikbaarheid van deze metalen voor de Britse (defensie)industrie, aldus het persbericht.

Het Britse Tempest gevechtsvliegtuig is nog volop in ontwikkeling, de eerste vlucht van het prototype wordt vóór 2030 verwacht. Inmiddels is de Tempest onderdeel geworden van het internationale GCAP-project. Dit kwam recent in het nieuws, vanwege uitstel van Saoedische deelname.