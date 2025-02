Eerste A350 voor Swiss krijgt vorm

De eerste A350 voor Swiss is in de eindassemblage hal gearriveerd bij de Airbus fabriek in Toulouse. De airline geeft een kijkje achter de schermen.

Het toestel, nog enkel voorzien van de kleurstelling op de staart, moet deze zomer aan Swiss worden afgeleverd. De luchtvaartmaatschappij publiceerde zelf enkele foto’s van de eindassemblage. Swiss bestelde in 2022 vijf A350’s. De toestellen zijn bedoeld om de verouderde vloot van A340’s van de Zwitserse maatschappij te vervangen. Vorige maand maakte de airline bekend nog eens vijf machines te bestellen om de vloot verder te moderniseren. Het is niet duidelijk wat dit precies betekent voor de Airbus A330- en Boeing 777-vloot.

De Zwitserse maatschappij was al langer op zoek naar een geschikte vervanging voor haar viermotorige vliegtuigen. De plannen voor vlootvernieuwing werden echter enkele jaren op pauze gezet door de coronacrisis. Naast de Airbus A350 werd ook de Boeing 787 overwogen.

Vervanging

Swiss is een van de weinige Europese luchtvaartmaatschappijen die de A340 nog in dienst heeft. Veel maatschappijen hebben het type de laatste jaren vervangen door nieuwere, tweemotorige vliegtuigen. Volgens de huidige planning moeten de toestellen, die recent nog zijn vernieuwd, in 2025 volledig zijn uitgefaseerd.