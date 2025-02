Nieuwe Embraer krijgt volledige goedkeuring

De Embraer E190F E-Freighter heeft volledige certificering ontvangen van de European Union Aviation Safety Agency (EASA). Dit volgt op eerdere goedkeuringen van de Amerikaanse FAA en de Braziliaanse ANAC in 2024. Met deze certificering mag het vrachtvliegtuig wereldwijd worden ingezet.

De E190F, die in 2022 werd gelanceerd, is ontworpen als een moderne en efficiënte oplossing voor luchtvrachtvervoer. Het type maakte zijn eerste vlucht in april 2024 en was voor het eerst te zien op de Farnborough Airshow in juli 2024. Het toestel biedt een alternatief voor oudere vrachtvliegtuigen en speelt in op de groeiende vraag naar e-commerce en gedecentraliseerde logistiek. Met een 40 procent grotere laadcapaciteit dan vergelijkbare turboprops, een driemaal groter bereik en tot 30 procent lagere operationele kosten dan grotere narrowbody-vliegtuigen, biedt de E190F aanzienlijke voordelen voor regionaal vrachtvervoer.

‘EASA-certificering is een belangrijke mijlpaal in ons conversieprogramma van passagiers- naar vrachtvliegtuigen’, aldus Martyn Holmes, Chief Commercial Officer van Embraer Commercial Aviation. Volgens Holmes zal de E-Freighter bijdragen aan snellere leveringen, ook buiten grote stedelijke gebieden.