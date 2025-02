Learjet botst tegen Gulfstream

Bij een vliegtuigongeluk op Scottsdale Airport is maandag een persoon om het leven gekomen en raakten vier anderen gewond. Het incident vond plaats toen een Bombardier Learjet 35A na de landing van de landingsbaan afweek en in botsing kwam met een geparkeerde Gulfstream 200, zo meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Volgens de stad Scottsdale heeft de linkerhoofdtandwiel van de Learjet mogelijk gefaald tijdens de landing, wat leidde tot de crash. Het vliegtuig was afkomstig uit Austin, Texas.

Het ongeluk gebeurde rond 14:45 uur lokale tijd op landingsbaan 21. Volgens functionaris Folio, die tijdens een persconferentie sprak, overleed één persoon ter plaatse. Hulpdiensten werkten tot in de avond aan de berging van het lichaam.

One person is dead and four others are injured after a Learjet 35A veers off the runway after landing at Scottsdale Airport and crashes into another aircraft, according to the Federal Aviation Authority.



"According to initial reports, the Learjet’s left main landing gear failed… pic.twitter.com/QGbVYTTnds— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 11, 2025