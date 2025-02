Meer F-35’s voor België

België wil flink gaan investeren in de defensie van het land. De extra uitgaven moeten onder andere de capaciteiten van de luchtmacht uitbreiden.

‘Na vele jaren van uitstelgedrag, excuses maken en weglopen van onze eigen verantwoordelijkheid, is België eindelijk serieus over het bereiken van de 2%-norm die we de NAVO in 2014 beloofden’, stelt Theo Francken, Belgische minister van Defensie. Afgelopen jaar besteedde het land slechts 1,3% van het BBP aan haar defensie. België hoopt met de nieuwe plannen de norm in 2029 te kunnen bereiken. Uiteindelijk moet de norm worden overschreden met een half procent.

Voor de Belgische luchtmacht houdt dit in dat er waarschijnlijk meer F-35’s worden besteld. Momenteel heeft het land 34 toestellen in bestelling staan, waarvan er al enkele zijn geleverd aan het trainingssquadron op Luke Air Force Base in Arizona. Volgens de plannen moet er een aanvullende order worden geplaatst voor maximaal twaalf machines. Ook moet een nieuw transportvliegtuig worden geïntroduceerd, dat kleiner is dan de Airbus A400M. Tot slot wil het land ook haar helikoptercapaciteit uitbreiden.

Belangrijke bestelling

Vorig jaar plaatste België een bestelling voor zeventien Airbus H145M-helikopters. De deal bestaat uit vijftien stuks voor het leger en de twee andere zijn bestemd voor de politie. Bovendien heeft de politie de mogelijkheid nog drie extra exemplaren erbij te bestellen. De H145M is de militaire variant van de populaire tweemotorige H145 helikopter. Het toestel kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Er is de mogelijkheid van een lichte aanvalsrol, met ballistische en geleide wapens en een ultramodern zelfbeschermingssysteem. Maar, de machine kan ook veranderen in een versie voor speciale operaties, inclusief snel-dalende uitrusting.