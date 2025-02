Boeing 737 botst tegen auto

Op 11 februari is een Boeing 737 MAX 8 van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL Linhas Aéreas in botsing gekomen met een luchthavenvoertuig tijdens het vertrek op de internationale luchthaven Galeão in Rio de Janeiro.

Het incident vond plaats rond 22.00 uur lokale tijd, toen vlucht G31674 versnelde voor vertrek naar Fortaleza, een stad in het noordoosten van Brazilië. Beelden, vastgelegd door passagiers, tonen het moment van de impact tijdens de take-off roll. Direct na de botsing voerde de cockpitbemanning een afgebroken startprocedure uit.

Gol Transportes Aéreos 737 MAX 8 collides with a vehicle during takeoff from Rio de Janeiro Galeao International Airport, Brazil.



Gol said in a statement that the plane collided with a "vehicle of the administrator of RIOgaleão Airport, which was on the runway during the takeoff… pic.twitter.com/e7xlHHMLMJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 12, 2025