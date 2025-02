Kat houdt Boeing 737 aan de grond

Een Boeing 737-800 van Ryanair heeft onlangs twee dagen aan de grond gestaan op de luchthaven Rome-Fiumicino nadat een zwerfkat zich in het toestel had verstopt. Het incident vond plaats terwijl het vliegtuig, registratie EI-DPI, op de grond stond in de Italiaanse hoofdstad.

Volgens berichten in Britse tabloidkranten wist de kat zich op nog onbekende wijze in het vliegtuig te nestelen. Uiteindelijk raakte het dier bekneld in een deel van het toestel, waardoor er ingrijpende inspecties nodig waren voordat het vliegtuig weer in gebruik kon worden genomen.

De Boeing 737-800 was op 31 januari om 23:42 lokale tijd vanuit Barcelona-El Prat geland op Rome-Fiumicino als vlucht FR6985. Door de aanwezigheid van de verstekeling werd het vliegtuig echter minstens twee dagen aan de grond gehouden. Technici moesten zorgvuldig controleren of er schade was ontstaan en of het vliegtuig weer veilig kon vliegen.

Pas op 3 februari kon het toestel opnieuw opstijgen en vertrok het vanuit Rome richting Memmingen Airport in Duitsland. Sindsdien heeft de 18 jaar oude Boeing 737-800 weer reguliere vluchten uitgevoerd.

Cat caused chaos by boarding Ryanair plane just before departure: A stowaway cat caused cancellation of a Ryanair flight in Rome last week, that also led to a two-day grounding after the feline intruder started hiding inside the aircraft's avionics compartment.



The incident took… pic.twitter.com/Fjgi9RiNnR— FL360aero (@fl360aero) February 10, 2025

Het is niet de eerste keer dat een huisdier voor verstoring op een luchthaven zorgde. In november 2024 moest luchthaven Parijs Charles de Gaulle tijdelijk twee start- en landingsbanen sluiten nadat een hond ontsnapte uit een kennel en over het luchthaventerrein rende. Het dier zou samen met haar baasje overstappen op een 787-9 met bestemming Dallas Fort Worth, maar wist te ontsnappen. Hierdoor moest de luchthaven drones inzetten om haar op te sporen.

Een toestel van Air France, dat oorspronkelijk in Parijs had moeten landen, werd omgeleid naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Na een uitgebreide zoekactie werd de hond uiteindelijk teruggevonden in Dammartin-en-Goële, een gemeente ten noordoosten van de luchthaven, en herenigd met haar eigenaar.