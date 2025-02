Wizz Air wil terug naar Oekraïne

Wizz Air is van plan om kort na de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne haar vluchten naar het land te hervatten. De luchtvaartmaatschappij streeft ernaar om binnen zes weken ongeveer 30 routes opnieuw op te starten, aldus CEO Jozsef Varadi dinsdag tegenover Reuters.

‘We hebben een concreet plan klaarliggen voor de herstart van onze operaties in Oekraïne, omdat ik denk dat dit elk moment kan gebeuren,’ verklaarde Varadi. ‘Zodra er een staakt-het-vuren wordt aangekondigd, zullen we direct schakelen om onze activiteiten te hervatten.’

Volgens Varadi verwacht het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) dat het heropenen van het Oekraïense luchtruim zes tot acht weken in beslag zal nemen. Wizz Air heeft zich hierop voorbereid en is klaar om snel in actie te komen zodra de omstandigheden dat toelaten.

Naast de initiële hervatting van routes wil de maatschappij binnen zes maanden na het einde van het conflict haar bases in Kyiv en Lviv heropenen. In eerste instantie mikt Wizz Air op een jaarlijkse capaciteit van circa vijf miljoen stoelen verspreid over 60 routes, zei Varadi.

Vóór de Russische invasie in 2021 had Wizz Air een marktaandeel van 10,1 procent in Oekraïne en was het de derde grootste luchtvaartmaatschappij in het land. Concurrent Ryanair heeft eveneens aangegeven dat het van plan is om Oekraïne opnieuw te bedienen zodra de oorlog voorbij is.

Ondertussen kampt Wizz Air met financiële en operationele uitdagingen. In januari verlaagde de luchtvaartmaatschappij voor de tweede keer in zes maanden haar winstverwachting, onder meer vanwege stijgende kosten door het aan de grond houden van ongeveer twintig procent van de vloot als gevolg van motorproblemen en economische onzekerheden.

Toch blijft Varadi optimistisch over de toekomst. Hij verwacht dat de economische omstandigheden zullen verbeteren en dat de capaciteit van Wizz Air in het boekjaar 2025 met ongeveer twintig procent zal groeien. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de levering van 50 nieuwe Airbussen tussen 1 april 2025 en 31 maart 2026.