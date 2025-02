Amerikaanse F-18 neergestort in zee

Woensdag is een EA-18G Growler van de US Navy neergestort in de buurt van San Diego. De crash werd op beeld vastgelegd.

Volgens de Navy vond de crash rond 10:15 uur lokale tijd plaats. De Growler, een F-18 variant, was aan het landen op Naval Air Station North Island toen het toestel in de problemen kwam. De twee inzittenden konden de machine met behulp van hun schietstoel verlaten. Zij werden door een vissersboot uit het water gehaald. Op beelden is te zien dat het vliegtuig met een hoge snelheid in het water crasht.

De crash in San Diego is het zoveelste voorval in een reeks incidenten in de luchtvaart, met name in de Verenigde Staten. Twee weken geleden botsten een American Airlines-CRJ 700 en een Black Hawk-helikopter tegen elkaar in Washington D.C. Het incident vond vlakbij Ronald Reagan National Airport plaats. In totaal kwamen 67 personen om het leven bij de crash. Een dag later stortte een Learjet 55 neer in de Amerikaanse stad Philadelphia op een drukke straat bij een winkelcentrum. Vorige week werd in Alaska gezocht naar een vermist vliegtuig. Het toestel bleek te zijn neergestort. Op een andere plek in Alaska crashte op 28 januari een F-35A van de Amerikaanse luchtmacht.

Growler

De EA-18G Growler is een speciale versie van de Boeing F/A-18E/F Super Hornet. De voornaamste taak van de EA-18G is elektronische oorlogsvoering, zoals het verstoren van de radar van grond-lucht raketten. Australië is de enige buitenlandse gebruiker van de Growler. Even leek het er op dat ook Duitsland EA-18G’s wilde aanschaffen. Het land besloot echter tot de aankoop van de F-35 en meer Eurofighters.