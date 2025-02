België krijgt blusvliegtuigen

Vanaf maart is België niet meer afhankelijk van andere landen of het leger als er grote branden geblust moeten worden.

Op het vliegveld van Zwartberg komen twee AT-802-blusvliegtuigen te staan. Het eerste toestel moet uiterlijk volgende maand arriveren, gevolgd door de tweede machine een maand later. De toestellen zijn niet aangekocht door het land maar zijn eigendom van Cargolux. Zodra de machines operationeel zijn, kunnen ze binnen 12 minuten opstijgen en door het hele land worden ingezet. De AT-802 kan tot drie uur in de lucht blijven en zowel op het water als op een normale landingsbaan landen.

Cargolux

Eind 2023 nam de vrachtmaatschappij haar eerste van twaalf blusvliegtuigen in ontvangst. De toestellen vallen onder de nieuwe dochteronderneming van het bedrijf, genaamd Aquarius Aerial Firefighting. De afdeling is opgericht om te kunnen assisteren bij het bestrijden van natuur- en bosbranden in Europa. Alle toestellen hebben in principe Luxemburg Findel Airport als thuisbasis. In het geval van België worden er dus twee verhuisd naar Zwartberg.

Bambi bucket

Chinook-helikopters van de Koninklijke Luchtmacht hebben ook al eens geassisteerd met het blussen van branden in België. Daarbij werd gebruik gemaakt van een bambi bucket, een grote oranje zak waar water in vervoerd kan worden. Zo’n bucket kan tot wel 10.000 liter water in één keer meenemen en inzetten om de brand te bestrijden. België beschikt zelf ook over dergelijke zakken en kan deze onder haar politiehelikopters monteren.

Extreem

De laatste jaren woeden in Europa steeds extremere natuurbranden. De inzet van blusvliegtuigen en -helikopters is dan ook cruciaal. In 2023 verwachte de Europese Unie veel meer natuurbranden te moeten bestrijden en verdubbelde daarom het aantal blustoestellen. De machines stonden voornamelijk gestationeerd in Zuid-Europese landen, maar ook in Duitsland, Zweden en Tsjechië. Een van de meest opmerkelijke recente natuurbranden was de brand op het Griekse eiland Rhodos. Ongeveer vijftien procent van het eiland ging in vlammen op.

