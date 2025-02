Maastricht Aachen Airport vandaag even Belgisch

Maastricht Aachen Airport schiet de Belgen te hulp. Vanwege een nationale staking in België verplaatsen luchtvaartmaatschappijen op donderdag meerdere vluchten naar de Limburgse luchthaven.

Door een grootschalige staking tegen het nieuwe regeerakkoord in België worden vandaag onder meer alle passagiersvluchten van en naar Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi geannuleerd. Beide luchthavens hebben aangekondigd dat alle vertrekkende vluchten worden geannuleerd vanwege de nationale actiedag die door de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB is uitgeroepen.

Voor enkele vluchten biedt Maastricht Aachen Airport (MAA) een uitkomst. Zo laat de Hongaarse budgetmaatschappij Wizz Air negen passagiersvluchten vanaf de Nederlandse luchthaven vertrekken. Maastricht Aachen Airport fungeert regelmatig als alternatieve luchthaven voor Wizz Air. Ook verwacht de luchthaven ook minstens twee extra vrachtvluchten van Ethiopian Cargo.

Volgens een woordvoerster stonden er voor vandaag oorspronkelijk geen reguliere passagiersvluchten gepland vanaf de luchthaven in Limburg. ‘Het is zeker een uitdaging’, zegt ze. De luchthaven geeft echter aan goed voorbereid te zijn en snel te kunnen opschalen door personeel uit verschillende afdelingen flexibel in te zetten.

MAA in zwaar weer

Eerder deze week kwam in het nieuws dat de CEO van MAA in gesprek is met verschillende partijen over de toekomst van de luchthaven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de luchthaven zowel in de toekomst grote uitdagingen te wachten staat. Ook de politieke steun voor de luchthaven laat te wensen over.