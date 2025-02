Nieuw Zwitsers regeringsvliegtuig ‘te groot’

De Zwitserse luchtmacht nam onlangs een nieuwe zakenjet in ontvangst. Het toestel is alleen te groot voor een belangrijk vliegveld.

De grote Global 7500 werd aangeschaft ter vervanging van een kleine Cessna C560XL. Een groot voordeel is dat het nieuwe toestel een afstand van maar liefst 14.260 kilometer kan afleggen. Het is echter onmogelijk om deze vluchten vanaf Bern, waar de Zwitserse regering is gevestigd, uit te voeren. De baan van het vliegveld is namelijk te kort. Voor dergelijke reizen moet worden uitgeweken naar Zurich of Genève. Een ander probleem is dat het toestel in geen enkele hangaar op de luchthaven past. De bouw van een nieuwe hangaar is pas over twee jaar afgerond. Tot die tijd staat de zakenjet gestationeerd op het vliegveld van Payerne, veertig kilometer ten westen van Bern.

Het toestel is ook nog niet op alle vlakken gecertificeerd. Begin deze maand vertrok de Global 7500 richting Zuid-Amerika met aan boord een Zwitserse politicus. Het Boliviaanse La Paz was een van de plekken die werd bezocht. De luchthaven van de stad ligt echter op vier kilometer hoogte. Omdat de zakenjet nog niet is gecertificeerd voor landingen op hooggelegen luchthavens, moest een deel van de reis met een lijnvlucht worden afgelegd.

Vloot

Alle Zwitserse regeringsvliegtuigen zijn gebaseerd op de luchthaven van Bern. De toestellen worden beheerd door de luchtmacht en hebben een militaire registratie. Tot voorkort bestond de vloot uit een Cessna 560XL, een Falcon 900 en twee Bombardier Challenger 604’s. De Cessna vloog al twintig jaar voor de Zwitserse luchtmacht. Totdat de Global 7500 voor alle vluchten is gecertificeerd en is voorzien van een zelfbeschermingssysteem zal de bestaande vloot alle taken op zich nemen. Voor verre reizen wordt soms ook gebruik gemaakt van lijnvluchten.