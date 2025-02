Russische straaljager binnenkort ‘made in India’?

Gaat India de moderne Russische Su-57 op eigen bodem produceren? Als het aan de Russen ligt rollen de tegenhangers van de Amerikaanse F-35 binnenkort uit Indiase fabrieken.

Rusland heeft aangeboden om zijn vijfde generatie stealth-gevechtsvliegtuig, de Sukhoi Su-57, in India te produceren voor de Indiase luchtmacht, zo verklaarden een Russische en een Indiase functionaris dinsdag tegenover persbureau Reuters. Moskou probeert hiermee de defensiesamenwerking met New Delhi te versterken.

Rusland is al decennialang de belangrijkste wapenleverancier van ‘s werelds grootste wapenimporteur India. Ook Russische gevechtsvliegtuigen maken deel uit van het Indiase militaire inventaris. De exportcapaciteit van Moskou is de afgelopen jaren echter beperkt door de oorlog in Oekraïne, waardoor India steeds vaker naar het Westen kijkt voor defensieaankopen.

Een woordvoerder van de Russische staatswapenexporteur Rosoboronexport vertelde journalisten dat de productie van het gevechtsvliegtuig al dit jaar zou kunnen beginnen, mits de Indiase regering het aanbod accepteert. Het Indiase ministerie van Defensie heeft hier nog geen reactie op gegeven.

De Russen zouden het Indiase Hindustan Aeronautics Ltd. voor ogen hebben als partner in de productie van de moderne straaljagers. Volgens de woordvoerder van Rosoboronexport zal de productie van het vliegtuig in India, met volledige technologische overdracht, ervoor zorgen dat zowel de productie als het onderhoud niet worden beïnvloed door Westerse sancties tegen Rusland. Volgens de bron van Reuters zou de Su-57 na modernisering kunnen worden geproduceerd in de Indiase fabriek waar eerder de Sukhoi Su-30 werd gemaakt.

Su-57

De Su-57 werd met veel tamtam gepresenteerd. Het toestel is bedoeld om de verouderde Russische MiG-29’s en Su-27’s te vervangen en is het Russische antwoord op de Amerikaanse F-35 en F-22. Het Kremlin heeft een bestelling geplaatst voor 76 stuks maar de levering verloopt traag. Rusland zou tot ongeveer dertig toestellen geproduceerd hebben. Rond de tien toestellen hiervan zijn testmodellen. Vorig jaar werd er al een Su-57 zwaar beschadigd door Oekraïense drones terwijl het aan de grond stond. Bovendien heeft Rusland twee andere Su-57’s verloren door crashes. Tot op heden kan de rol van Ruslands modernste straaljager enkel gezien worden als teleurstelling.