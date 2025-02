Swiss A220 al maanden aan de grond

In november raakte een Airbus A220 van Swiss beschadigd toen een voertuig er tegenaan reed. Het toestel staat nog altijd aan de grond.

Op 21 november arriveerde de A220-300, registratie HB-JCH, op de luchthaven van Brussel na een vlucht vanaf Genève. Het taxiën verliep moeizaam door gladheid. Uit voorzorg werden de motoren van het vliegtuig uitgezet en werd het naar de gate getrokken. In een andere bocht verloor ook de tow truck de grip op de taxibaan en botste hierdoor tegen de Airbus. De romp en een antenne van het toestel raakten daarbij beschadigd.

Sinds de botsing staat het vliegtuig geparkeerd op de Belgische luchthaven. Volgens een woordvoerder van Swiss bevindt het onderhoudsproces zich momenteel in de eerste fase. De A220 zal in een luchtwaardige conditie worden gebracht waarna het toestel overgevlogen naar Maastricht. Daar zal onderhoudsbedrijf Samco het laatste werk verrichten. Na de onderhoudsbeurt wordt de machine tijdelijk opgeslagen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de HB-JCH eind dit jaar weer operationeel is.

Rook in de cabine

Gelijktijdig met de HB-JCH stond ook een andere A220 van Swiss enkele weken geparkeerd op een vliegveld. De HB-JCG maakte eind december door rook aan boord en een motorprobleem een noodlanding in het Oostenrijkse Graz. Daar werd vervolgens onderhoud aan de machine gepleegd en een motor verwisseld. Een van de cabineleden overleed als gevolg van het incident. Hij lag op de intensive care, maar die zorg mocht niet meer baten. Behalve de steward werden nog twaalf passagiers en één cabin attendant in het ziekenhuis opgenomen. De Airbus is inmiddels weer in dienst. Het is nog altijd onduidelijk hoe het incident kon gebeuren.